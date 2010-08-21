Янукович «обдарував» головних митника і податківця

Указ - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальні звання керівникам ДПА і митниці. Відповідні укази розміщено на сайті глави держави. Зокрема, Президент присвоїв спеціальне звання головного державного радника податкової служби голові Державної податкової адміністрації України Олександру ПАПАІЦІ та спеціальне звання дійсного державного радника митної служби України голові Державної митної служби України Ігорю КАЛЄТНІКУ. Крім того, спеціальне звання генерал-майора податкової міліції отримав перший заступник начальника податкової міліції – начальник Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Андрій ГОЛОВАЧ.

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