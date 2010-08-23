Матвієнко: Слово "Українець" населення мало б писати з великої літери

Народний депутат, голова Української Республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що “в Україні є проголошена незалежність, але відсутня народжена нація”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час сьомої звітно-виборчої конференції Хмельницької обласної організації УРП “Собор”.

“Ми маємо жителів, а не націю. За роки незалежності не досягнуто ідентичності, яка б стверджувала: “Я – громадянин України”. І слово “Українець” більша частина населення повинна була б писати з великої літери”, - наголосив депутат.

Політик переконаний, що слова “Я - Українець” на сході та півдні держави звучить образливо.

“Цей факт для багатьох людей не може стати усвідомленим”, - констатував лідер УРП.

А.МАТВІЄНКО стверджує, що допоки не буде приведена у відповідність політика, що “українці – це нація не по крові, а по громадянству, відповідальності, духу, Українська держава як така не відбудеться”.