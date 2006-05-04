Безсмертний здивував на цей раз Азарова

Партія регіонів розіслала проект коаліційної угоди всім політичним силам, які пройшли до Верховної Ради, але відповіді поки що не отримала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам представник партії Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що в них є дані, що цей проект вивчається політичними силами, але офіційно ще ніхто переговори не веде і свою точку зору з даного проекту коаліційної угоди не висловив.

Як зазначив М.АЗАРОВ, за інформацією ЗМІ, представник «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що така коаліційна угода є запізнілою. М.АЗАРОВ висловив здивування з приводу таких коментарів, зазначивши, що «не можуть бути запізнілими реальні пропозиції з виведення економіки зі стану стагнації». Він наголосив, що на першому місці в цій коаліційній угоді пропозиції з виходу «України з економічної кризи».

Відповідаючи на запитання, чи готова поступитися Партія регіонів посадою прем’єр-міністра України заради того, щоб була створена коаліція з кимось із політичних сил, зокрема, з «Нашою Україною», М.АЗАРОВ наголосив, що про жодні персоналії та посади мова поки що не йде.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що партія розпочинає переговорний процес щодо створення парламентської коаліції.

Політрада Партії регіонів вирішила ініціювати підготовку коаліційної угоди та подальше її подання для розгляду і прийняття усіма партіями та блоками, представленими у Верховній Раді України нового скликання.

Як повідомлялося, на сьогодні тривають переговори про створення коаліції між БЮТ, “Нашою Україною” та СПУ. 10 квітня, зокрема, було підписано Протокол про порядок формування Коаліції демократичних сил.