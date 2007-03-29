Гриценко бачить, хто з депутатів найбільш гнучкий

УНІАН. Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що необхідно законодавчо врегулювати питання переходу депутата із фракції в фракцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав журналістам у літаку, прямуючи з робочою поїздкою до Івано-Франківська.

«Я як громадянин, як виборець вкрай негативно оцінюю факти переходу депутатів із однієї фракції в іншу», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я думаю, що на рівні Конституції і на рівні законодавства треба унормувати це питання», - додав міністр, аналізуючи ситуацію у ВР.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що існує принцип політичної відповідальності перед виборцями партій, обраних у парламент. Також, переконаний міністр, існує відповідальність лідерів і керівників партій за формування своїх списків.

«Ми бачимо, що найбільш гнучкі депутати ті, які фактично «купили» своє місце у списку», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На думку міністра, має бути моральна відповідальність кожного депутата, які переходять з фракції у фракцію. При цьому він додав, що люди сприймають такі дії депутатів, як порушення їх виборчого права.

«На мій погляд, більш чесний вчинок був би – це скласти депутатські повноваження і перейти на позапарламентську форму діяльності, стати членом іншої партії і разом з нею йти на наступні вибори», - сказав А.ГРИЦЕНКО.