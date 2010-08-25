Янукович звільнив спійманого на хабарі "регіонала"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області Сергія КУХТИКА.

Текст відповідного розпорядження від 25 серпня розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, С.КУХТИК був затриманий правоохоронцями на початку серпня під час спроби отримання хабара у розмірі 8 тис. дол. за виділення земельної ділянки.

В Адміністрації Президента після цього заявили, що негайно звільнять С.КУХТИКА, якщо буде підтверджено факт отримання ним хабара.

С.КУХТИК був призначений головою Березовської РДА у квітні 2010 року. Перед цим він очолював Березовську районну раду, член Партії регіонів.