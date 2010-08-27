Російський генконсул залишає Одесу

Генеральний консул Російської Федерації в Одесі Олександр ГРАЧОВ вважає, що «Одеса стає таким по-хорошому модним містом у Росії. Таким самим містом для росіян був Санкт-Петербург після 2003 року, коли він відсвяткував своє 300-річчя».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив російський дипломат під час сьогоднішньої зустрічі з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ з нагоди завершення 4-річного терміну перебування на посту генконсула, відзначивши, що, за відомостями генконсульства, «за останній рік Одеса прийняла в 2,5 разу більше російських туристів, ніж це були чотири роки тому».

За словами О.ГРАЧОВА, «багато москвичів, жителі Санкт-Петербурга, Самари, Саратова й інших міст їдуть сюди, залишаються дуже задоволеними і хочуть повернутися ще раз».

Крім того, додав генконсул РФ, «зараз росіяни вкладають значні кошти в економіку півдня України – в Одеський нафтопереробний завод, Миколаївський глиноземний завод. Готові також інвестувати великі кошти в транспортну систему, сільське господарство, туризм, будівництво готелів».

О.ГРАЧОВ також передав мерові Одеси слова вдячності від імені глави Російської православної церкви Патріарха КИРИЛА. «Зі всіх українських міст, які він відвідав під час нещодавнього візиту до України, передав дипломат думку глави РПЦ, «Одеса справила на нього найприємніше і найсильніше враження».

Генконсул РФ не назвав імені дипломата, який очолить у вересні консульство в Одесі, зазначивши лише, що це «досвідчений дипломат, який довго працював в Африці і країнах Близького Сходу». І сказав: «Я думаю, що йому буде дуже приємно працювати в Одесі, але не можу сказати, що легко».

Нагадаємо, минулого року МЗС України оприлюднило заяву, що «окремі працівники російського Генерального консульства в Одесі займаються діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом». Розглядалося питання про дострокове припинення роботи О.ГРАЧОВА в Україні у зв`язку з тим, що генконсул, за оцінкою глави МЗС України Володимира ОГРИЗКА, «порушує норми Віденської конвенції про дипломатичні відносини».

«Українська правда» з посиланням на джерела в компетентних органах повідомила, що О.ГРАЧОВ займався створенням підконтрольної РФ структури для реалізації російського впливу: під час неофіційних особистих зустрічей він доручав українцям готувати письмову інформацію про те, як створити механізми впливу і просувати політику Росії в Україні, причому одержані матеріали надходили через російські спецслужби Володимиру ПУТІНУ. В.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО заявив, що українська сторона повернеться до питання припинення повноважень О.ГРАЧОВА, якщо він продовжуватиме діяльність, не сумісну зі статусом дипломата.

Пізніше британська газета The Times з посиланням на Службу безпеки України повідомляла, що Генконсул РФ в Одесі О.ГРАЧОВ і радник Посольства Росії Володимир ЛИСЕНКО фінансували проросійські організації та вербували представників місцевих рад: один з них роздавав до 100 тис. дол. на місяць проросійським організаціям у регіоні перебування; другий займався вербуванням представників місцевих рад.

До складу консульського округу Генерального консульства РФ в Одесі входять Одеська, Миколаївська, Херсонська і Кіровоградська області.