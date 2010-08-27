Власенко: влада розробила схему недопущення опозиції до виборів
На прикладі Львова та Київщини
Народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що влада розробила схему недопущення обласних організацій опозиційних політичних сил до участі у місцевих виборах.
Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «2000», повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
Зокрема, за словами С.ВЛАСЕНКА, ця схема відпрацьовується на прикладі Львівської обласної організації ВО “Батьківщина” та її колишнього очільника - народного депутата Івана ДЕНЬКОВИЧА.
«ДЕНЬКОВИЧ повністю інтегрований у політичну орбіту Партії регіонів, і всі його дії пов’язані з інтересами цієї політичної сили. Позиція ДЕНЬКОВИЧА нарешті викристалізувалась: він подав заяву і вступив у коаліцію, але звернувся до суду з позовом про те, що його нібито неправильно звільнили з посади голови ЛОПО «Батьківщини». Свого часу ДЕНЬКОВИЧ «бігав» - то подав заяву про вхід у коаліцію, то її відкликав, потім заявив, що виходить з «Батьківщини», потім відкликав і цю заяву, після цього увійшов в коаліцію, згодом звернувся в суд, щоб його поновили керівником обласної організації», - сказав С.ВЛАСЕНКО.
За його словами, І.ДЕНЬКОВИЧ і колишній голова Київської обласної організації “Батьківщини” Володимир МАЙБОЖЕНКО звернулись до Печерського райсуду Києва з позовом про те, що їх начебто незаконно позбавили повноважень керівників обласних організацій.
«Впродовж останніх трьох чи чотирьох років суди вже не приймали до розгляду такі позови, бо є конституційна норма, що забороняє державі втручатись у роботу громадських організацій, об’єднань громадян і політичних партій. Стаття 33 Закону «Про об’єднання громадян» також дублює цю вимогу Конституції, обмежуючи вплив держави на функціонування громадських організацій та політичних партій. Крім того, є рішення Конституційного суду, є судова практика Верховного суду», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.
На жаль, наголосив він, обидва ці позови були подані в Печерський районний суд, й обидва потрапили в руки одного судді, який тут же виніс ухвалу, заборонивши усім партійним органам в Львівській області здійснювати будь-які дії.
“Це абсолютно абсурдна ситуація. Своєю ухвалою суддя ВОВК, по суті, паралізував роботу об’єднання громадян, які, виявляється, сьогодні позбавлені права висловлювати свою думку стосовно колишнього керівника. Те ж саме відбувається і в Київській області. І це вже схоже на певну схему», - сказав народний депутат.