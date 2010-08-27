Власенко: влада розробила схему недопущення опозиції до виборів

Народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що влада розробила схему недопущення обласних організацій опозиційних політичних сил до участі у місцевих виборах.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «2000», повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Зокрема, за словами С.ВЛАСЕНКА, ця схема відпрацьовується на прикладі Львівської обласної організації ВО “Батьківщина” та її колишнього очільника - народного депутата Івана ДЕНЬКОВИЧА.

«ДЕНЬКОВИЧ повністю інтегрований у політичну орбіту Партії регіонів, і всі його дії пов’язані з інтересами цієї політичної сили. Позиція ДЕНЬКОВИЧА нарешті викристалізувалась: він подав заяву і вступив у коаліцію, але звернувся до суду з позовом про те, що його нібито неправильно звільнили з посади голови ЛОПО «Батьківщини». Свого часу ДЕНЬКОВИЧ «бігав» - то подав заяву про вхід у коаліцію, то її відкликав, потім заявив, що виходить з «Батьківщини», потім відкликав і цю заяву, після цього увійшов в коаліцію, згодом звернувся в суд, щоб його поновили керівником обласної організації», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, І.ДЕНЬКОВИЧ і колишній голова Київської обласної організації “Батьківщини” Володимир МАЙБОЖЕНКО звернулись до Печерського райсуду Києва з позовом про те, що їх начебто незаконно позбавили повноважень керівників обласних організацій.

«Впродовж останніх трьох чи чотирьох років суди вже не приймали до розгляду такі позови, бо є конституційна норма, що забороняє державі втручатись у роботу громадських організацій, об’єднань громадян і політичних партій. Стаття 33 Закону «Про об’єднання громадян» також дублює цю вимогу Конституції, обмежуючи вплив держави на функціонування громадських організацій та політичних партій. Крім того, є рішення Конституційного суду, є судова практика Верховного суду», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

На жаль, наголосив він, обидва ці позови були подані в Печерський районний суд, й обидва потрапили в руки одного судді, який тут же виніс ухвалу, заборонивши усім партійним органам в Львівській області здійснювати будь-які дії.

“Це абсолютно абсурдна ситуація. Своєю ухвалою суддя ВОВК, по суті, паралізував роботу об’єднання громадян, які, виявляється, сьогодні позбавлені права висловлювати свою думку стосовно колишнього керівника. Те ж саме відбувається і в Київській області. І це вже схоже на певну схему», - сказав народний депутат.