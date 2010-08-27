Медведєв зустрівся з Боно, а Янукович - з Кобзоном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з народним артистом України, Росії та СРСР Йосипом КОБЗОНОМ актуальні питання українсько-російської співпраці у галузі культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Й.КОБЗОНА відбулася сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ також привітав Й.КОБЗОНА з народженням онука та передав йому у подарунок українські книжки. “Він у Вас певною мірою українець - так що дитячі поезії Івана Франка, зібрання українських народних казок, “Ніч перед Різдвом” Миколи Гоголя буде цікаво дитині почитати… І почитати українською мовою”, - сказав Президент.

Глава держави також подарував Й.КОБЗОНУ вишиванку, придбану на Сорочинському ярмарку.

Співак пообіцяв одягнути її на один з концертів, який відвідає Президент України. “Якщо Ви прийдете на концерт, обов`язково одягну Вашу вишиванку”, - пообіцяв Й.КОБЗОН.

Як відомо, цього ж тижня у Сочі російський Президент Дмитро Медведєв зустрічався з лідером групи U2 Боно. Вони обговорювали теми СНІДу, поліомієліту, корупції., Також мова заходила про музичні вподобання учасників зустрічі і навіть про фастфуд, яким Медведєва пригощав Обама.

Повна стенограма зустрічі опублікована на сайті Кремля.