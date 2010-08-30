Регіонал сподівається, що «опозиція не вигадає ще щось»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що до початку виборчої кампанії опозиція не вимагатиме внесення якихось нових змін до закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я сподіваюся, що найближчим часом опозиція не вигадає ще щось, що, на їхню думку, буде заважати проведенню виборів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що Верховна Рада виконала основні вимоги опозиції і скасувала норму щодо заборони участі у виборах місцевих осередків партій, зареєстрованих менше року тому, а також врегулювала норму щодо формування виборчих комісій.

За словами О.ЄФРЕМОВА, згідно із внесеними змінами, кожна парламентська фракція матиме право делегувати по три своїх представника до виборчих комісій, і по три представника делегуватимуть усі політичні партії.

«Результат сьогоднішнього голосування такий, що ні в кого не має виникнути сумнівів відносно проведення чесних та прозорих виборів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також наголосив, що нова процедура формування виборчих комісій є достатньою підставою, аби зняти усі звинувачення з боку опозиції у недемократичності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За даний закон проголосували 264 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом знято обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, що утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, та надано можливість усім місцевим організаціям партій висувати своїх кандидатів на виборах.

Крім того, законом змінено принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, буде збільшено склад територіальних виборчих комісій до 18 осіб та надано право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не лише місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а й усім місцевим організаціям партій, що зареєстровані в Україні.

Визначено і порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, куди входитимуть 15 осіб від місцевих організацій політичних партій, які представлені у ВР, а також троє осіб з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.