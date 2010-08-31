Комуністи пропонують ввести мораторій на експорт зерна

Депутати від Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО і Олександр ТКАЧЕНКО пропонують Верховній Раді України ввести мораторій на експорт зерна.

Відповідний законопроект (реєстр. №7061 від 30.08.2010 р.) опублікований на сайті парламенту.

«Для забезпечення внутрішніх потреб держави в зерні, населення України продуктами харчування та інших потреб Кабінет міністрів України встановлює мораторій на експорт зерна», - йдеться в законопроекті.

Документом пропонується, забезпечивши повну потребу держави в зерні, встановити квоти на його реалізацію на зовнішніх ринках (експорт зерна).

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабмін сьогодні відмовився від квотування експорту зерна. Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

«Якщо експорт буде інтенсивним і ми бачитимемо, що баланс ячменю, кукурудзи чи продовольчої і фуражної пшениці зменшуватиметься до позначки, яка доходить до продовольчої безпеки, ми повернемося до цього питання», - сказав міністр, додавши, що «на сьогодні наш урожай і перехідні запаси дозволяють нам експорт зернових».

Раніше Міністерство економіки України опублікувало проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензії». Документом пропонувалося встановити квоту на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 1,5 млн. тонн, ячменю – 1 млн. тонн і жита – 10 тис. тонн.