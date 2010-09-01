На українську ГТС треба лише 2 мільярди?
Бойко обіцяє більше грошей не брати
Близько 2 мільярдів доларів на протязі п`яти років потрібно вкласти в українську газотранспортну систему для того щоб вона була надійною.
Про це заявив міністр палива і енергетики Юрій Бойко в ефірі 5 каналу.
"У нас є чіткий план, скільки потрібно грошей вкладати в нашу газотранспортну систему, для того щоб вона була надійною", - сказав він.
"І більше грошей ми брати не будемо. Тому що це взагалі-то кредити, їх потрібно також колись віддавати. Ми будемо брати тільки стільки грошей, скільки нам потрібно для того щоб система працювала надійно і була економічно вигідна", - повідомив Бойко.
Міністр додав, що наразі проходять переговори про початок модернізації ГТС.
"Наша країна виконала вимогу фінансування модернізації ГТС - це прийняття закону про лібералізацію газового ринку. Ми зробили практично європейське законодавство. Президент підписав закон", - повідомив він.
"Ми адаптували свій газовий ринок до європейських умов. І найближчим часом ми будемо прийняті до європейського енергетичного співтовариства", - заявив Бойко.