Гриценко про Хорошковського, Тігіпка і групу підтримки Фірташа

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що представники великого бізнесу не мають бути при владі. Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі ТВі, повідомляє прес-служба телеканалу.

“Я попереджав, що призначення ХОРОШКОВСЬКОГО (главою Служби безпеки України – УНІАН) матиме вкрай негативні наслідки, бо це мільярдер, це людина, яка має один з найкрупніших бізнесів в країні і має інтерес до медійного ринку, медійний магнат".

Він також пройшовся і по віце-прем`єру Сергію ТІГІПКУ. "Не повинен бути крупний бізнес у владі, бо від того, що С.ТІГІПКО у владі, ми бачимо, який Податковий кодекс вийшов: все для крупного бізнесу, а маленький хай тихенько помирає", - заявив депутат.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО главою СБУ - "це була роздача слонів за підтримку під час виборчої кампанії, це було чисто політиканське рішення, це ноу-хау, якого немає на всьому просторі СНД, щоб олігарх - медійний магнат одночасно очолював спецслужбу з силовим компонентом".

За словами А.ГРИЦЕНКА, він підрахував все, що зараз із держбюджету потрібно віддати власнику “РосУкрЕнерго” Дмитру ФІРТАШУ: "Це бюджет армії, СБУ, прикордонники, Управління державної охорони, міліція, внутрішні війська, служба спецзв’язку, всі силові структури разом узяті, ще не вистачить приблизно півмільярда гривень. Всі силові структури треба здать країні зараз. У цій групі підтримки є й В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, і (міністр палива та енергетики Юрій) БОЙКО і сам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ".