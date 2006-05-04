Наша Україна та БЮТ розділили Тернопільщину

Найбільше районних рад на Тернопільщині очолили представники „Нашої України”

Тернопіль. 4 травня. УНІАН. На Тернопільщині за кількістю голів районних рад блок „Наша Україна” випередив Блок Юлії Тимошенко. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван СТОЙКО.

За його даними, представники блоку „Наша Україна” очолили ради 9-ти районів (Бережанського, Борщівського, Густинського, Заліщицького, Козівського, Теребовлянського, Тернопільського, Підгаєцького та Чортківського), представники БЮТ – 5 райрад (у Бучацькому районі, Збаразькому, Ланівецькому, Кременецькому та Монастирському). Головою Шумської ради став безпартійний депутат, який балотувався до райради за списком Соціалістичної партії. Імена ще двох голів районних рад – Зборівської та Підволочиської – стануть відомі завтра.

І.СТОЙКО також запевнив, що найближчим часом блок „Наша Україна” визначиться з кандидатурою на посаду голови Тернопільської облради. „Час підганяє, тим паче, що БЮТ свою кандидатуру уже затвердив”, – сказав губернатор. Він відмовився коментувати інформацію, яка мусується у місті, що блок „Наша Україна” може висунути його кандидатуру на посаду голови облради. І.СТОЙКО лише зауважив, що де б він не працював, йому ніде не буде спокійно, бо всюди працює „з повною самовіддачею”.

За даними губернатора, перша сесія облради відбудеться в середині травня, орієнтовно, 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, за результатами виборів 26 березня, до Тернопільської облради потрапив БЮТ (54 депутати), блок “Наша Україна” (48), Український народний блок Костенка і Плюща (13) і Соціалістична партія України (5).