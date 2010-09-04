Янукович у Гонконгу розказав, що він - оптиміст
Та "відкрив двері" для гостей
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні для України настав час стати важливим учасником світового інвестиційного процесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час ланчу з представниками українських та гонконгських ділових кіл, який відбувся сьогодні в рамках офіційного візиту Президента України у Гонконг.
«Зараз настав час для України, щоб стати важливим учасником світового інвестиційного процесу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що українська сторона з радістю запрошує іноземних інвесторів «розділити місце ефективних господарів».
Як також зазначив глава держави, звертаючись до бізнесменів, «інвестувавши в Україну, ви зможете стати співвласниками її могутнього потенціалу: промислового, аграрного, наукового».
«Я оптиміст, адже після тривалого періоду політичних декларацій в Україні настав час економічних справ. Приїжджайте – побачите», - також заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він також підкреслив, що для України є особливо бажаною економічне співробітництво з Китаєм, як найдинамічнішого економічного гравця світу.
За словами глави держави, співпраця з КНР означає «прихід спокійної сили, яка вміє поважати політичну, історичну та культурну специфіку своїх партнерів».
В.ЯНУКОВИЧ також, зокрема, заявив, що бачить великий інвестиційний потенціал у казахстансько-китайській ініціативі щодо будівництва нового транспортного коридору «Західний Китай – Західна Європа», який пройде територією України.
В рамках реалізації конкретних проектів Президент запросив китайських та гонконгських інвесторів до активної співпраці з Україною, «двері якої завжди широко відкриті для гостей».
«Тому політичний меседж мого нинішнього візиту – гранично простий і відвертий: поглиблення всебічного співробітництва з Китайською Народною Республікою, а значить, і з Гонконгом, та виведення наших відносин на стратегічний рівень – є для нас пріоритетом», - наголосив Президент України.