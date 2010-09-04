Янукович у Гонконгу розказав, що він - оптиміст

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні для України настав час стати важливим учасником світового інвестиційного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час ланчу з представниками українських та гонконгських ділових кіл, який відбувся сьогодні в рамках офіційного візиту Президента України у Гонконг.

«Зараз настав час для України, щоб стати важливим учасником світового інвестиційного процесу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що українська сторона з радістю запрошує іноземних інвесторів «розділити місце ефективних господарів».

Як також зазначив глава держави, звертаючись до бізнесменів, «інвестувавши в Україну, ви зможете стати співвласниками її могутнього потенціалу: промислового, аграрного, наукового».

«Я оптиміст, адже після тривалого періоду політичних декларацій в Україні настав час економічних справ. Приїжджайте – побачите», - також заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що для України є особливо бажаною економічне співробітництво з Китаєм, як найдинамічнішого економічного гравця світу.

За словами глави держави, співпраця з КНР означає «прихід спокійної сили, яка вміє поважати політичну, історичну та культурну специфіку своїх партнерів».

В.ЯНУКОВИЧ також, зокрема, заявив, що бачить великий інвестиційний потенціал у казахстансько-китайській ініціативі щодо будівництва нового транспортного коридору «Західний Китай – Західна Європа», який пройде територією України.

В рамках реалізації конкретних проектів Президент запросив китайських та гонконгських інвесторів до активної співпраці з Україною, «двері якої завжди широко відкриті для гостей».

«Тому політичний меседж мого нинішнього візиту – гранично простий і відвертий: поглиблення всебічного співробітництва з Китайською Народною Республікою, а значить, і з Гонконгом, та виведення наших відносин на стратегічний рівень – є для нас пріоритетом», - наголосив Президент України.