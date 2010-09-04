Компартія передумала: вимагатиме відставки усього уряду?

У Компартії не виключають, що ініціюватимуть питання про відставку всього уряду Миколи Азарова.

Про це заявив Радіо "Свобода" комуніст Леонід Грач.

Як відомо, раніше фракція КПУ заявила про намір розглянути на засіданні 7 вересня питання про те, щоб ініціювати відставку віце-прем`єра з економічних питань Сергія Тігіпка через проект Податкового кодексу, над яким він працював.

"Все те, що робить сьогодні уряд Азарова і президент Янукович, душить українську економіку, знищує малий та середній бізнес, і, звісно, знищує можливість формування середнього класу", - заявив Грач.

"Сергій Тігіпко - маленька сошка у цій великій ідеологічній грі, нав`язаній донецьким бізнесом. Тож потрібно ставити питання ширше, про відставку уряду Азарова", - стверджує він.

Як відомо, у п`ятницю, 3 вересня, Кабмін - в особі прем`єра Миколи Азарова і віце-прем`єра Бориса Колеснікова - представив проект Податкового кодексу, який мав пройти обговорення з експертами, громадськістю, учасниками ринку та платниками податків.

Зі свого боку, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін (БЮТ) каже, що насправді громадського обговорення Податкового кодексу не було.

"Це Податковий кодекс обговорювався паном Колесніковим, паном Клюєвим, паном Азаровим та представниками великого бізнесу десь у кабінеті на Грушевського. Решта - це антураж", - заявив Терьохін.

Він зазначив, що як голова профільного комітету ще не бачив проекту Податкового кодексу.

Втім, за його словами, "головна ідея - це зменшення податкового навантаження на великий міжнародний бізнес і збільшення податкового навантаження на самозайнятих українців".

А БЮТівець Сергій Соболєв заявив, що вся відповідальність за розроблення Податкового кодексу лежить на Тігіпку, і не виключив, що фракція БЮТ може підтримати його відставку.

Українська правда