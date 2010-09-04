Наливайченко вважає проекти Тимошенко "вождистськими"

Громадська ініціатива «Оновлення країни» веде переговори з демократичними політичними силами щодо співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам координатор громадської ініціативи Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Це перемовини. І все ж таки потрібен процес консолідації на основі конкретних дій з іншими громадськими партійними, і в тому числі демократичними організаціями», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, така консолідація повинна бути як на місцевому, так і на центральному рівні.

«Консолідація заради спільних дій, в тому числі спільної підтримки, на місцевих виборах. Не буде так, що є “Оновлення країни” і В.НАЛИВАЙЧЕНКО, і ми підтримуємо тільки цього, а інших – ні. Якщо їх вже підтримують інші демократичні патріотичні сили, ми з радістю будемо приєднуватись до такого процесу підтримки і участі у виборах», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо конкретних політичних сил, з якими може співпрацювати «Оновлення країни» і, зокрема, чи братиме участь очолювана ним організація в анонсованій Юлією ТИМОШЕНКО акції протесту біля Верховної Ради 7 вересня, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Ми у вождистських проектах участі не беремо».

При цьому політик не виключив, що «Оновлення країни» може співпрацювати з політичними організаціями Арсенія ЯЦЕНЮКА та Анатолія ГРИЦЕНКА.