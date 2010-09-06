Симоненко вважає Тігіпка винним у всьому, що відбувається

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав членів коаліції розглянути питання «щодо відповідальності віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА» за ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що фракція КПУ наполягає на розгляді питання про відповідальність С.ТІГІПКА.

Голова фракції комуністів наголосив, що саме С.ТІГІПКО «вів переговори з МВФ і не завжди, так скажемо, в інтересах держави».

«Давайте, щоб відповідав С.ТІГІПКО у нас за все те, що відбувається, в тому числі і в суспільних настроях», - додав лідер фракції КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на прес-конференції у Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО заявив, що 7 вересня на засіданні фракції Компартії буде вирішено, у якій формі комуністи висунуть вимогу про відставку віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА. Він вважає, що С.ТІГІПКО має піти з уряду, оскільки проект Податкового кодексу, написаний під керівництвом віце-прем`єра, неприйнятний для країни.

3 вересня перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ запевнив, що коаліція не підтримає пропозицію фракції КПУ відправити С.ТІГІПКА у відставку.