Томенко заявляє, що він був проти сьогоднішнього блокування БЮТ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що парламентська опозиція повинна діяти як опозиція в режимі ефективної роботи під час пленарних засідань, в комітетах та шляхом забезпечення парламентського контролю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба М.ТОМЕНКА.

Саме в такий спосіб, на його думку, можна забезпечити іншу, альтернативну точку зору на пропозиції і проекти влади загалом та парламентської коаліції зокрема.

М.ТОМЕНКО зазначив, що він завжди, і в часи перебування при владі, і під час роботи в опозиції, був противником блокування Верховної Ради як засобу діяльності. «В парламенті бажано працювати головою, а не кулаками», - наголосив віце-спікер. На його думку, «у ВР можливі бійки, але лише інтелектуальні – за законопроекти в інтересах народу, а не бійки в сенсі побиття депутатами один одного, які мали місце неодноразово».

М.ТОМЕНКО поінформував, що фракція БЮТ прийняла рішення блокувати сьогоднішнє засідання Верховної Ради, натомість він голосував проти цього рішення. «Я переконаний, що парламент може існувати лише за умови, коли влада викине зі свого лексикону слова «так звана опозиція», а опозиція матиме обґрунтовану альтернативу стосовно всіх рішень та ініціатив влади», – підкреслив віце-спікер.

«Хто виявиться правим в цій боротьбі може розсудити лише українське суспільство під час виборів. Інші варіанти співіснування влади та опозиції є і не продуктивними, і не правильними», – сказав заступник голови ВР.