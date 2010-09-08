У БЮТ кажуть, що на сьогодні парламент вже напрацювався

Лідерам фракцій не вдалося досягти домовленостей щодо розгляду та ухвалення рішень відносно пакету законопроектів про соціальний захист населення, і тому сьогодні навряд чи відбудеться продовження пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, представники коаліції пропонували опозиції ще раз поставити на голосування питання про включення до порядку денного законопроектів, на яких наполягає опозиція, і якщо вони не будуть включені, більше не повертатися до їх розгляду взагалі.

«Але ми будемо стояти до кінця. До якого кінця, це вже ми побачимо», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що якщо зараз не буде закрито пленарне засідання, то його закриють завтра зранку і відкриють нове.

«Але, я думаю, що воно і завтра буде безрезультатним. І сьогодні також роботи не буде», - сказав депутат.

Він також додав, що «БЮТ-Батьківщина» блокуватиме роботу ВР, поки не буде ухвалено позитивне рішення про мораторій на підвищення тарифів на ЖКП, підвищення пенсійного віку для жінок тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, фракція «БЮТ-Батьківщина» заблокувала трибуну та президію парламенту. Двері, що ведуть до президії парламенту, заблоковані кріслами.

Об 11.00 у Верховній Раді було оголошено перерву до 11.30 на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та "БЮТ-Батьківщина". Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій на засідання щодо пошуків компромісу.

В той же час він наголосив, що «якщо ми не знайдемо порозуміння, то сьогодні засідання парламенту буде закрито».