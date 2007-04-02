Богатирьова: консультації з Ющенком можна розглядати як перший крок до розпуску ВР

Сьогоднішні консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ можна розглядати як перший крок до розпуску Верховної Ради, а можна як пропозицію до діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв`ю журналістам координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила, що сьогоднішні консультації з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ о 14 год. можна розглядати, «як можливий перший крок до прийняття ним відповідного рішення» щодо розпуску ВР.

При цьому вона додала, що також ці консультації можна розглядати «і як пропозицію до діалогу, який, без сумніву, не може завершитися сьогодні, а буде тривати певний час».

Вона зазначила, що якщо Президент України підпише указ про розпуск ВР, тоді не менш як 45 народних депутатів із парламентської більшості звернуться до Конституційного Суду і до його висновку ВР працюватиме.

Коментуючи слова члена фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА щодо можливості винесення на референдум, зокрема, і питання про вступ України до НАТО, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що це не обговорювалося на фракції та в коаліції. (В.КИСЕЛЬОВ повідомив, що коаліція на засіданні вирішила добиватися одночасного проведення виборів ВР і Президента, а також проведення референдуму по НАТО – УНІАН)

«Я вважаю, що нарощування сьогодні конфлікту з обох боків, підвищення градусу емоційності і емоційного впливу на виборців, на політиків – є вкрай небезпечним», - підкреслила вона.

За її словами, ситуація на сьогодні «досить складна» і її вирішення «залежить від волі певних політиків, певних політичних сил».

Вона підкреслила, що хотіла б, щоб ЗМІ «могли додати позитивного тону в розмові між політичними опонентами, між Президентом і прем`єром».

Р.БОГАТИРЬОВА також додала: «ми не припускаємо, що Президент підпише указ, який суперечить Конституції”.