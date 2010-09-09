Янукович проведе виїзне засідання Ради регіонів
09:06, 09 вересня 2010Політика
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Президент сьогодні у Бучі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до м. Буча Київської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Бучі Президент візьме участь у церемонії відкриття погруддя Тараса Шевченка, також відкриє Бучанську муніципальну школу тенісу і головуватиме на виїзному засіданні Ради регіонів.
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