Янукович проведе виїзне засідання Ради регіонів

Президент сьогодні у Бучі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до м. Буча Київської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Бучі Президент візьме участь у церемонії відкриття погруддя Тараса Шевченка, також відкриє Бучанську муніципальну школу тенісу і головуватиме на виїзному засіданні Ради регіонів.

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