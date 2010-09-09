Литвин чекає, що БЮТ скаже йому «спасибі» за вчорашнє
Спікер посварився з нардепами
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив вчорашнє засідання парламенту і відкрив сьогоднішнє.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив, що вчора у зв’язку з блокуванням роботи парламенту, засідання не було закрито.
Коли із залу почали лунати вигуки та різні репліки, В.ЛИТВИН сказав: «Ви скажіть спасибі, що я вчора після того, як ви пішли з сесійної зали, не продовжив роботу, бо тоді б поприймали всі рішення, а сьогодні б гуляли».
Як відомо, вчора було ухвалено рішення, що парламент працюватиме до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Фракція «БЮТ-Батьківщина» заблокувала трибуну та президію парламенту.
Голова ВР не зайшов в сесійну залу і о 14 год., оскільки в середу парламент працює лише на ранковому засіданні, народні депутати покинули сесійну залу.
В.ЛИТВИН відкрив сьогоднішнє засідання парламенту.
На даний час біля трибуни перебувають в основному депутати із фракції Партії регіонів і частково – депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина».
В той же час засідання триває.