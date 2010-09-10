Литвин: єдиною державною мовою в Україні буде українська

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою в Україні.

«Вважаю за необхідне ще раз заявити - українська мова є, була і буде державною», - сказав В.ЛИТВИН учора в ефірі на «5-му каналі», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Спікер додав, що без української мови «не буде держави Україна».

Керівник парламенту наголосив на важливості спокійного і зваженого обговорення питання щодо використання в Україні інших мов. У цьому контексті В.ЛИТВИН висловив думку, що законопроект «Про мови в Україні», зареєстрований нещодавно у парламенті, розвиває закон «Про мови в Українській РСР», який, за його словами, є одним з найкращих у цій сфері.

«Нам треба зробити все, щоб мовну тематику використати для згуртування, єднання нашого суспільства, щоб не посіяти розбрат і не розсварити людей», - зауважив голова ВР. «На превеликий жаль, в нас поки що мало якісного продукту українського походження, який би базувався на українській мові, - наголосив він. - Ми маємо зосередити зусилля на тому, щоб отримало розвиток видавництво української книги, щоб у нас були достойні вироби у кіноіндустрії, в телевізійному просторі».

Відповідаючи на запитання, чи готові представники коаліції внести законопроекти, які б сприяли цьому, голова Верховної Ради заявив: «Як свідчить аналіз українського законодавства, у нас достатньо гарних законів в цій сфері. Проблема - в їх виконанні». Крім того, на його думку, заслуговує на увагу така обставина: «У періоди активізації розмов та гучних заяв про необхідність розвитку української культури фінансування цієї сфері було на найнижчому рівні. А коли менше говорили про це - зростали державні видатки».

“Влада повинна менше говорити і більше робити”, - підсумував В.ЛИТВИН.