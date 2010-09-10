На міжнародному форумі Королевська розказала, що влада грає в реформи

Уряду необхідно перестати імітувати реформи і перейти від монологу до діалогу з суспільством. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Криниці (Польща).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламентського комітету.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, для виживання в посткризовому світі Україна повинна перейти до стандартів економіки ХХI століття. «Наша країна стоїть перед необхідністю проведення масштабних реформ. Проте їх можна запровадити, лише повернувши довіру до влади. А для цього уряду необхідно перестати імітувати реформи і перейти від монологу до діалогу з суспільством», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи в дискусії з першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», що відбулася в рамках Міжнародного економічного форуму в Криниці (Польща).

Як приклади проведення «реформи через діалог» Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала ухвалення законів про декларативний принцип, державно-приватне партнерство, «принцип мовчазної згоди», скорочення кількості ліцензій і перевіряючих органів. «На базі Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва ми зуміли створити зовнішній майданчик реформ, на якому обговорюються необхідні для розвитку економіки закони. Завдяки конструктивній роботі, нам вдається проводити їх через парламент, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Ми також ініціювали програму «Реанімація», завдяки якій виявляємо непрацюючі закони і вживаємо заходів, щоб вони виконувалися».

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що в Україні є шанс реалізації необхідних і давно назрілих реформ. «Якщо влада зуміє налагодити соціальний діалог з суспільством, виробить «дорожню карту реформ через діалог» з чіткими і зрозумілими цілями, Україна зможе відновити свою економіку і зайняти гідне місце серед високорозвинених країн світу. Поки ж влада грає в реформи, імітуючи їх», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби комітету, в дискусії на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», що проходила в рамках XX економічного форуму в Криниці брали участь: регіональний директор Світового банку по Україні, Білорусі, і Молдові Мартін РАЙЗЕР; представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР; голова Правління Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заступник голови Комісії з питань зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н.КОРОЛЕВСЬКА, І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. 8–11 вересня в Криниці (Республіка Польща) відбувається ювілейний XX Економічний форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності в кризу. Серед учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейського парламенту Єжі БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЄР, Президенти Польщі і Литви Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ і Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС.

Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.