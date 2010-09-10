Яценюк хоче навчати депутатів місцевих рад у Європі

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК ініціює проект навчання українських представників місцевого самоврядування в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», вчора в польському місті Мушина А.ЯЦЕНЮК зустрівся з керівниками польських воєводств і мерами міст, з якими обговорив, зокрема, досвід Польщі у проведенні реформи місцевого самоврядування.

За словами лідера «Фронту Змін», що головна відмінність між Польщею та Україною полягає в тому, що Варшава ще на початку 90-х років минулого століття провела реальну адміністративно-територіальну реформу. «В Україні ж досі відсутнє місцеве самоврядування - фактично збережено радянську систему управління регіонами. До реальної реформи ніяк не підійдуть, оскільки вважають, що реформа - це чи то об`єднання областей, чи то скорочення чиновницького апарату», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що європейська система місцевого самоврядування вимагає іншої ментальності та іншого рівня знань. Лідер «Фронту Змін» ініціював проект, що передбачає навчання депутатів українських місцевих рад у Європі, й звернувся до польської сторони з проханням посприяти в реалізації проекту - прийняти українських представників у себе в регіонах. Він наголосив на важливості активного залучення до цього проекту саме представників східних і центральних регіонів. «Мені дуже важливо, щоб це був реальний обмін досвідом, щоб українці побачили, як влада в Польщі спілкується з людьми, як вирішуються проблеми мешканців регіонів, як відбувається розподіл бюджету та яких успіхів можна досягти, якщо користуватися європейськими стандартами», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як зазначає прес-служба «Фронту Змін», у відповідь керівники польських воєводств і мери міст підтвердили зацікавленість у поглибленій співпраці з Україною і висловили готовність допомагати в організації та навчанні представників українських органів місцевого самоврядування. Представники польської сторони відзначали, що багато польських компаній мають філії в Україні, й визнали існування складнощів у спілкуванні з чиновниками через різні ментальні підходи, складні бюрократичні процедури і корупцію.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що можливість взяти участь у програмі матимуть представники різних політичних сил. «Навчати потрібно всіх. Можна написати найкращу програму реформ, але в Україні просто нікому її реалізовувати. Тому критично важливо принести в регіони європейський досвід»- додав він.