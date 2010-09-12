Азаров цитує Ющенка і обіцяє переламати палки в колесах

Микола Азаров упевнений, що через два роки політичної стабільності опозиція в її нинішньому вигляді зникне.

«Якщо в Україні політична стабільність втримається протягом двох років - від нинішньої опозиції нічого не залишиться», - заявив прем`єр-міністр Микола Азаров у ході VI Українського муніципального форуму, що проходив у Ялті.

«Можливо, ми невміло організуємо інформаційну політику, - цитує прем`єра урядовий портал, - і люди нас не розуміють, але ми робимо потрібні речі».

При цьому глава уряду зазначив, що зараз опозиція «прокинулася» і її завдання - дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

«Але палиці в колеса ми собі не дозволимо ставити нікому, ми ці палиці переламаємо і підемо далі», - підкреслив Микола Азаров.

Як приклад прем`єр-міністр навів думку, висловлену йому в 2007 році, після розгону парламенту, тодішнім президентом. «Я зробив помилку, - нагадав слова Віктора Ющенка Микола Азаров. - Якщо ви (тодішній уряд Віктора Януковича - Ред.) пробудете при владі 2 роки - мені на президентських виборах робити нічого!»