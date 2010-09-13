Янукович поїде на Прикарпаття

На Прикарпатті Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе нараду з розвитку туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні колегії Івано-Франківської облдержадміністрації її голова Михайло ВИШИВАНЮК. За його словами, в Івано-Франківській області наприкінці вересня – на початку жовтня цього року відбудеться нарада з питань розвитку туризму в Карпатському регіоні за участю Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

Він також поінформував про те, що Івано-Франківська область включена у національну програму з підготовки до зимових Олімпійських ігор у 2022 році. Голова облдержадміністрації доручив відповідним управлінням запропонувати своє бачення розвитку туризму, а також внести пропозиції до внесення змін у закони України з цього питання.