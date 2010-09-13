Литвин витратить 611 тисяч на техобслуговування своїх машин

Регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення додатково виділити більше півмільйона гривень на ремонт і обслуговування автомобілів спікера парламенту і його заступників

Керівниками апарату ВР було ухвалено рішення перенаправити для оплати техобслуговування автомобілів 611 тис. гривень з витрат на устаткування, інвентар і обмундирування. Відповідне рішення є у розпорядженні газети "ДЕЛО". Зокрема в ньому йдеться, що автобазі Верховної Ради не вистачає виділених на 2010 рік 1 млн. 245 тис. грн. (потрібно мінімум 1 млн. 856 тис. грн.). Як вказується в листі Управління справами апарату парламенту, для обслуговування автомобілів Верховної Ради потрібно додатково 853,1 тис. гривень. З них украй необхідні 611 тис. гривень.

З цієї суми, 300 тис. грн. повинне піти на планове технічне обслуговування 10 автомобілів марки "Мерседес", якими користується спікер Володимир Литвин і двоє його заступників. Зокрема, спікер Литвин має в своєму розпорядженні два орендовані автомобілі "Мерседес", один з яких броньований.

"Плановий техогляд автомобілів "Мерседес" проводиться 1 раз на 15 тис. км. пробігу. В середньому, автомобілі проходять його за два місяці. До кінця поточного року потрібно провести 20 техоглядів 10 машин середньою вартістю по 15 тис. грн. кожен", - йдеться у пояснювальній записці директора автобази. Ще 250 тис. грн. піде на поточний ремонт автомобілів на СТО, 51 тис. грн. – страхування водіїв, 8 тис. грн. – позавідомча охорона автобази по провулку Нестеровському, 152 тис. грн – оплата кредиторської заборгованості на 1.09.2010 роки, і інші платежі.

Для яких автомобілів виділили додаткові кошти:

- 2 Mercedes S600, на яких їздить спікер;

- 2 Mercedes S600, якими користуються перший заступник спікера і заступник спікера;

- Mercedes S600, 2 Mercedes S500 і Mercedes S320 - автомобілі для делегацій;

- 2 Mercedes S600 - резервні автомобілі.