Парламент звернеться до Конституційного суду

Верховна Рада України ухвалила постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5-ти днів після опублікування Указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 262 із 262 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що це «не тиск на Конституційний Суд, а прохання».

Він зазначив, що вже підготовлено відповідне звернення не менш як 45 народних депутатів до КС щодо зазначеного указу Президента.

За словами О.МОРОЗА, після опублікування цього документу народні депутати звернуться до КС з проханням розглянути цей документ на відповідність Конституції України.