В ЄЦ закликають Януковича запросити на вибори іноземних спостерігачів

Народні депутати України від партії “Єдиний центр” направили Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ звернення, в якому наголошується на необхідності офіційного, від імені держави, запрошення представників міжнародних організацій для моніторингу перебігу місцевих виборів в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це сьогодні заявив один з лідерів партії, народний депутат Кирило КУЛИКОВ.

«Ми переконані, що за ходом виборчої кампанії потрібно забезпечити контроль авторитетних міжнародних структур. Саме їхні висновки про те, в яких умовах і наскільки вільно будуть проведені вибори, означатимуть, чи успішно склала нова влада іспит на дотримання норм права і демократії, чи провалила цей екзамен. Участь іноземних спостерігачів у виборах стане фактором стримування проти порушень виборчого законодавства», - сказав він.

К.КУЛИКОВ не виключає, що такі порушення будуть. За його словами, правляча партія на повну силу застосовує адміністративний ресурс. «У кожній області, у кожному місті чи райцентрі можна нарахувати десятки прикладів прямого тиску на суб’єктів виборчого процесу. Преса пише про підготовку підтасовок на користь однієї політичної сили. У вразливій зоні – виборчі комісії», - зазначив політик.

Як наголосив один з лідерів “Єдиного центру”, засобом проти порушень закону і фальсифікацій партія вважає моніторинг виборчого процесу представниками впливових міжнародних організацій. «Однак за півтора місяці до дня голосування влада ще не оголосила про запрошення іноземних спостерігачів на виборах. Мовчить Президент. Ніякої ініціативи від уряду. Немає жодних сигналів від МЗС», - сказав він.

Через це народні депутати від “Єдиного центру” закликали Президента запросити іноземних спостерігачів для контролю за виборчими перегонами. «Ми також звертаємося до інших політичних партій і громадських організації із проханням підтримати нашу позицію. Якщо демократія є для них цінністю, то вони також вимагатимуть, щоб влада запросила спостерігачів. Адже це спільне завдання - домогтися гарантій відкритих і рівних можливостей для всіх, хто братиме участь у виборах 31 жовтня», - підкреслив К.КУЛИКОВ.