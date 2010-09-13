Янукович заявляє, що Україна віддасть газ Фірташу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ в Брюсселі.

"Що стосується цього судового процесу, він буде відбуватись в рамках міжнародного законодавства, яке Україна буде завжди виконувати і завжди дотримуватись", - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.