Партія "ПОРА" переобрала Каськіва і йде на зміну "старій опозиції"

20:03, 13 вересня 2010
Політика
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У Києві відбувся з`їзд

Головою політради громадянської партії «Пора» переобрано Владислава КАСЬКІВА.

Таке рішення було прийнято під час з’їзду партії сьогодні у Києві, повідомила УНІАН Прес-секретар ГП "Пора" Юлія ІВАНОВА.

Також ГП «Пора» оголосила про самостійну участь у місцевих виборах.

«Пору не цікавить об’єднання із старими опозиційними партіями. В Україні має утворитися принципово нова політична сила, і майбутні вибори є основою для її формування», - заявив голова політради ГП «Пора».

З’їзд ГП «Пора» визначив, що мета виборчої компанії - привести у місцеву владу кращих представників громад, лише тих, хто вже сьогодні має авторитет і приніс реальну користь своєю працею.

«ПОРА» не конкурує зі старими політичними силами, а приходить їм на заміну», - наголосив В.КАСЬКІВ.

У серпні політрада ГП «Пора» вирішила, що всі раніше обрані депутати «Пори» будуть висуватись лише на мажоритарних округах, оскільки мали можливість довести свою ефективність людям, зазначила Ю.ІВАНОВА.

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