Азаров: Партія регіонів зміцнює зв'язки з Компартією Китаю

Китайський досвід розвитку економіки, а також інвестиції дозволять істотно перетворити Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з китайською делегацією на чолі з членом політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю, секретарем комітету КПК провінції Гуандун ВАН Яном.

«Україна зараз після президентських виборів проголосила програму розбудови нової України. Ми хочемо побудувати нову країну - модернізувати економіку, провести необхідні для розвитку нашого суспільства реформи. І саме тому ми вітаємо участь у наших реформах такої країни, як Китай. Ми вітаємо ваші інвестиції і пропонуємо вам участь у реалізації спільних проектів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що питання залучення китайських інвестицій обговорювалося під час недавнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю – зокрема, це будівництво залізниці з аеропорту «Бориспіль» до Києва, а також співпраця у сфері авіабудування. «Ми розраховуємо на спільну участь наших фахівців у галузі авіабудування. Тут і нові розробки, і серійне виробництво літаків», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив високий рівень розвитку Китаю за останні роки. «За останні 25 років, коли я був перший раз у Китаї, Китай просто не можна пізнати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що провінція Гуандун є побратимом Донецької області.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що Партія регіонів надає великого значення зміцненню партійних зв`язків з КПК.