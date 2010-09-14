Слідство Генпрокуратури назвало замовника убивства Гонгадзе

Слідство Генпрокуратури встановило, що генерал Олексій Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Як повідомляють джерела "Української правди", про це ідеться у постанові слідчого Генпрокуратури Олександра Харченка про притягнення Пукача до кримінальної відповідальності.

Постанова була винесена 7 вересня 2010 року і за нею Пукачу висунуто звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу.

Роль Кравченка в убивстві Гонгадзе слідчий у постанові описує так:

"...Приблизно 13-14 вересня 2000 року у своєму службовому кабінеті в місті Києві по вулиці Богомольця, 10 міністр внутрішніх справ Кравченко Ю.Ф. усно віддав начальнику ГУКП МВС України Пукачу О.П. явно злочинний наказ - вбити журналіста Гонгадзе Г.Р. для припинення у такий спосіб журналістської діяльності".

"Пукач О.П., діючи з особистої зацікавленості та кар`єрних спонукань, не бажаючи ускладнювати стосунки з керівником МВС України, а також розраховуючи здобути прихильність Кравченка Ю.Ф. та отримати підвищення по службі і підвищення спеціального звання працівника міліції, погодився виконати наказ Кравченка Ю.Ф., тобто на замовлення вбити Гонгадзе Г.Р.", - також ідеться у постанові слідчого.

Крім того, в постанові сказано, що Кравченко також віддавав наказ на викрадення і вчинення насильства над помічником депутата Сергія Головатого Олексієм Подольським, щоб спонукати його припинити опозиційну діяльність.

В остаточній редакції постанови про притягнення Пукача в якості обвинуваченого йому висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 365 чинного Кримінального кодексу, а також частиною 3 статті 166 і пунктами "и" та "і" статті 93 Кримінального кодексу в редакції 1960 року.

Пункту "і" статті 93 Кримінального кодексу в редакції 1960 року - "умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, вчинене за попереднім зговором групою осіб або організованою групою".

Пункт "и" статті 93 Кримінального кодексу в редакції 1960 року - "умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, вчинене на замовлення".

Частина 3 статті 166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року - "перевищення влади або посадових повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки".

Частина 2 статті 365 чинного Кримінального кодексу - "перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування".

Максимальна санкція, передбачена цими статтями - довічне ув`язнення.

Українська правда