Парламентські «слідчі» відклали справу РосУкрЕнерго

На 10.00 16 вересня переноситься засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкраЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 18/2, к. 11.

Вхід для журналістів - за картками акредитації

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 вересня, ЗМІ повідомляли, що на засіданні ТСК мав виступити міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.