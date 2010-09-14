Є привід розвіятися - Литвин поїхав відкривати спартакіаду «лісовиків»

Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН прибув на Рівненщину для участі в урочистому відкритті ІV Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Народної партії, відкриття спартакіади відбудеться у райцентрі Березне, на базі місцевого Інститут лісового господарства. У Березному В.ЛИТВИН також дасть прес-конференцію.

У програмі перебування голови ВР в області ще одна спортивна подія - відкриття шахового клубу в загальноосвітній школі №18 м. Рівного.

В.ЛИТВИН також виступить у телеефірі Рівненської обласної державної телерадіокомпанії, зустрінеться з місцевими партактивістами.