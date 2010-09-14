У Росії затримали екс-бухгалтера Нафтогазу

У російському Волгограді затримали колишнього бухгалтера «Нафтогазу України», яка проходить у справі «РосУкрЕнерго»

Марію Кушнір шукали майже два місяці, пише «Комсомольська правда в Україні». Весь цей час вона ховалася в одному із спальних районів міста – Кировському, за словами місцевих жителів, одному з найнеблагополучніших. Операцію з затримання Кушнір у Волгограді українські і російські силовики проводили разом.

Марія Кушнір є фигуранткою у справі про розкрадання газу. На початку 2009 року, коли відбувалося розмитнювання газу «РосУкрЕнерго» на користь «Нафтогазу», Кушнір працювала заступником головного бухгалтера в українській компанії. Але майже відразу після порушення кримінальної справи жінка «випарувалася» з поля зору СБУ і слідчих.

«Її функцією було тільки поставити потрібний підпис. Саме вона дала команду поставити газ на баланс «Нафтогазу» і підписала первинний документ», - пояснював свого часу її функціональні обов`язки в «Нафтогазі» глава СБУ Валерій Хорошковський.

Зараз колишній бухгалтер «Нафтогазу» перебуває у волгоградському СІЗО. Найближчим часом її мають відправити додому. Якщо провина буде доведена, Марії Кушнір загрожує понад три роки позбавлення волі.