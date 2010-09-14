Цирк в ПР: син Костусєва йде в мери Одеси - батька він вважає непрохідним

Лідер ГО «Якість життя», представник Партії регіонів Олексій ГОНЧАРЕНКО критикує вибір ПР висунути голову Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА в мери Одеси і заявляє про свою участь в мерських виборах.

Про це О.ГОНЧАРЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

О.ГОНЧАРЕНКО відзначив, що є попереднє рішення міської партконференції Партії регіонів щодо висунення в мери міста О.КОСТУСЄВА.

«Я думаю, що це проміжне рішення, яке сьогодні прийняте в Партії регіонів, воно не оптимальне. Оскільки, на жаль, висунутий кандидат не має достатнього рейтингу, для того щоб перемогти (діючого мера) Едуарда ГУРВІЦА», - сказав він.

За словами потенційного кандидата в мери Одеси, жителі міста зібрали 90 тисяч підписів під вимогою до нього висунути свою кандидатуру на пост мера. «Тому на багатотисячному мітингу в місті Одесі я заявив про те, що приймаю рішення людей і маю намір висунути свою кандидатуру на виборах мера міста Одеси», - сказав О.ГОНЧАРЕНКО.

«Так, я дійсно є членом Партії регіонів і розумію, що таке партійна дисципліна, але у мене є головна місія, я вважаю, що ми повинні забезпечити одеситам гідний рівень життя, а на шляху до цього є одна перешкода - в особі чинного мера», - зазначив він. На думку О.ГОНЧАРЕНКА, всі політичні сили, які сьогодні перебувають в опозиції до діючого мера, повинні висунути єдину кандидатуру, здатну скласти гідну конкуренцію Е.ГУРВІЦУ і перемогти його на виборах. «Так склалося, що саме я сьогодні маю найбільші електоральні шанси перемогти Е.ГУРВІЦА на виборах, тому я не маю морального права піддатися на тиск, на погрози і зійти з дистанції», - наголосив О.ГОНЧАРЕНКО.

Як відомо, О.ГОНЧАРЕНКО є сином КОСТУСЄВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети «Сегодня», «регіонали» поки що вибирають свого кандидата в мери Одеси між О.КОСТУСЄВИМ, його сином О.ГОНЧАРЕНКОМ, Одеським губернатором Едуардом МАТВІЙЧУКОМ і «якоюсь відомою особою в Києві». «Причому, за даними наших джерел в ПР, вибір буде зроблено на користь «джокера»: мовляв, КОСТУСЄВ і ГОНЧАРЕНКО за будь-який результат битимуться між собою, віднімаючи один в одного голоси, МАТВІЙЧУК - не одесит і поки що не добився максимальної впізнанності..., отже ідеальний варіант - «варяг». За чуткам в навколопартійних колах, ним цілком може стати звільнений з МНС Нестор ШУФРИЧ..,”- писала «Сегодня» наприкінці липня.