Мати Гонгадзе: звичайна справа - скинути все на покійного. Бог їм суддя

Мати журналіста Георгія Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ не має наміру брати участь в судових засіданнях за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві її сина.

Про це вона заявила УНІАН, коментуючи повідомлення Генеральної прокуратури України про закінчення досудового слідства у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вчиненні вбивства Г.Гонгадзе і потерпіла сторона може почати ознайомлюватись із матеріалами справи.

За словами Л.ГОНГАДЗЕ, вона вважає все це фарсом та «розвагами Генпрокуратури, яка таким чином робить спробу вигородити себе за бездіяльність в минулому».

«Те що вони роблять, - це спроба замести сліди того, що вони не робили, коли мій син звертався до прокуратури по допомогу», - переконана Л.ГОНГАДЗЕ.

Мати журналіста зауважила, що на даний час ні вона, ні її адвокат не отримували від Генпрокуратури жодних повідомлень про закінчення слідства і про можливість ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас, Л.ГОНГАДЗЕ назвала цілком логічним, що правоохоронні органи називають колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка замовником убивства її сина.

«Це звичайна справа - скинути все на покійного. Бог їм суддя», - сказала вона, додавши при цьому, що в майбутньому не має наміру брати участь у судових засіданнях, так само як не брала участі у засіданнях Апеляційного суду Києва, який визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників міліції.

Також Л.ГОНГАДЗЕ зауважила, що попросила свого адвоката не підписувати будь-яких документів. Але, за її словами, якщо адвокат «хоче ходити на суди - нехай ходить».

Крім того, Л.ГОНГАДЗЕ вкотре наголосила, що не визнає, що «таращанське тіло та знайдений череп належать її сину».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вчиненні вбивства журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

Старшим слідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України 9 вересня цього року повідомлено усім потерпілим та їх представникам про те, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням О.ПУКАЧА у вчиненні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, тобто у злочині, передбаченому ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України, ч.3 ст. 166, п. п. „и”, „і” ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року, та щодо підбурювача і замовника цих злочинів – померлого Юрія Кравченка (в порядку ч. 3 ст. 215 Кримінально-процесуального кодексу України) закінчується, повідомляла прес-служба відомства.

З 15 вересня цього року мати загиблого журналіста, дружина та їх адвокат можуть почати ознайомлення з матеріалами справи згідно зі ст.217 Кримінально-процесуального кодексу України.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.