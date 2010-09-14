Януковичу дадуть слово на засіданні Генасамблеї ООН

13:39, 14 вересня 2010
Політика
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Президент виступить з промовою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках робочого візиту до США 21-24 вересня виступить з промовою до учасників засідання Генеральної Асамблеї ООН з питань виконання Цілей розвитку Тисячоліття (20-22 вересня) за участю глав держав та урядів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

В.ЯНУКОВИЧ поінформує світове співтовариство щодо реалізації курсу соціально-економічних реформ, проведення подальших демократичних перетворень.

Під час заходу відбудеться презентація українською стороною аналітичної доповіді «Цілі розвитку Тисячоліття – Україна. 2010».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ виступить 23 вересня - в перший день дискусії в рамках Генеральної Асамблеї ООН, в якій візьмуть участь 117 глав держав та урядів.

«Виступ під час загальних дебатів 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН стане першою програмною промовою Президента України В.ЯНУКОВИЧА з трибуни Організації з порядку денного внутрішньої та зовнішньої політики України та актуальних проблем глобального виміру», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що сьогодні в Нью-Йорку відкрилася 65-а сесія Генеральної Асамблеї.

До попереднього порядку денного сесії включено 163 питання. Впродовж сесії Генасамблея обговорить та прийме резолюції і рішення з ключових аспектів у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, сприяння стабільному економічному зростанню та сталому розвитку, здійсненню прав людини та розвитку міжнародного права, координації гуманітарної допомоги, контролю за наркотиками та попередження злочинності.

 

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