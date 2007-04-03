Ще один віршик: Баранівський розгледів у Тимошенко арфу з м`ясорубкою
11:23, 03 квітня 2007Політика
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Нардеп виступав у ВР
Олександр Баранівській, член парламентської фракції СПУ, виступаючи з трибуни ВР, звинуватив лідера БЮТ Юлію Тимошенко в тому, що вона (сама будучи матір`ю) робить все для того, щоби дестабілізувати ситуацію. Щоб діти України пішли стінка на стінку, - сказав нардеп. Щоб народ не відчув на собі переваги економічного зростання. Також до переліку звинувачень увійшли прагнення дестабілізувати ситуацію і узурпувати владу.
Свій виступ Баранівській завершив таким віршем:
Обманчив Юли внешний вид,
Поскольку в женской плоти хрупкой
Натура Юлина таит
Единство арфы с мясорубкой…
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