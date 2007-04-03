Ще один віршик: Баранівський розгледів у Тимошенко арфу з м`ясорубкою

Олександр Баранівській, член парламентської фракції СПУ, виступаючи з трибуни ВР, звинуватив лідера БЮТ Юлію Тимошенко в тому, що вона (сама будучи матір`ю) робить все для того, щоби дестабілізувати ситуацію. Щоб діти України пішли стінка на стінку, - сказав нардеп. Щоб народ не відчув на собі переваги економічного зростання. Також до переліку звинувачень увійшли прагнення дестабілізувати ситуацію і узурпувати владу.

Свій виступ Баранівській завершив таким віршем:

Обманчив Юли внешний вид,

Поскольку в женской плоти хрупкой

Натура Юлина таит

Единство арфы с мясорубкой…