Яворівський: Тимошенко треба змінювати ідеологію

Народний депутат України, член фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що опозиційній силі Юлії ТИМОШЕНКО потрібно змінювати ідеологію, займати патріотичний сегмент.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

На його думку, «це дуже вигідно на тлі того, що роблять з нашою історією, мовою, здачею національних інтересів. Патріотичний базис навіть для обивателя на Донеччині може бути зрозумілим. Не треба перебільшувати, заходити на територію того ж ТЯГНИБОКА, але зайняти сьогодні цю позицію дуже потрібно».

Як вважає В. ЯВОРІВСЬКИЙ, найбільшими проблемами опозиції на сьогодні є роз’єднаність, дискутування з владою замість діалогу з людьми та відсутність альтернативних законів.

За словами депутата, «опозиція отримала б колосальний виграш, якби не була таким собі 4- або 5-головим змієм». Він висловив переконання, що перед виборами Ю.ТИМОШЕНКО ще отримає негатив від соратників по опозиційному табору.

Друга проблема опозиції, на думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, полягає в дискусіях з владою.

«Це питання я буду піднімати на наших закритих зібраннях. Ми постійно переключаємось за інерцією, розмовляємо з регіоналами, а потрібно - з народом. Не варто дискутувати з владою, з ЯНУКОВИЧЕМ, опускатись до персональних звинувачень. Треба апелювати до людей», - наголошує депутат.

Третім чинником, який гальмує ефективну роботи опозиції, В.ЯВОРІВСЬКИЙ назвав відсутність альтернативних пропозицій.

«Очевидно, що ми сьогодні воюємо тільки “проти”. Проти Податкового кодексу, встановлення нових тарифів... Ми ще не вийшли на той рівень, коли потрібно пропонувати альтернативу. Не лише наполягати на встановленні мораторію, а пропонувати свою версію закону. Я дуже боюся, щоб ми не перетворились на просто опозицію, яка кричить «Голосуйте за нас!». На жаль, зараз ми більше спілкуємось на рівні крику та емоцій. Цього треба позбуватись, а процес цей триватиме не день і не місяць. Через це опозиції потрібно розраховувати не на спринтерську дистанцію, а на стаєрську», - переконаний В.ЯВОРІВСЬКИЙ.