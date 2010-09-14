"Батьківщина" вимагає покарати свого львівського клона

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» вимагає порушити кримінальну справу проти народного депутата України Івана ДЕНЬКОВИЧА, який незаконно оголосив себе керівником Львівського обласного осередку партії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВО “Батьківщина”.

“Як стало відомо, деякі інформаційні агентства поширили повідомлення народного депутата України Івана ДЕНЬКОВИЧА про те, що він подав до Центральної виборчої комісії свої кандидатури до складу Львівської обласної та міської територіальних виборчих комісій. Зокрема, в цих повідомленнях він зазначає, що подав по три особи відповідно до закону про місцеві вибори до Львівської обласної та міської територіальних виборчих комісій.

Крім того, Іван ДЕНЬКОВИЧ повідомив, що готує Львівську обласну та міську організації партії ВО «Батьківщина» до виборів, оскільки на сьогодні є головою партійної організації. Інформагентствам Іван ДЕНЬКОВИЧ заявляє, що має намір сформувати списки ВО «Батьківщина» на Львівщині, до обласної та міської рад”, - сказано в заяві.

У зв`язку з цим прес-служба партії ВО «Батьківщина» уповноважена заявити, що рішенням Політради партії І.ДЕНЬКОВИЧ звільнений з посади голови Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» з 25 травня 2010 року, а 15 червня 2010 року виключений з лав партії “за зраду інтересів партії та виборців, грубе порушення статуту та програми партії”.

Відповідно до рішення обласної конференції ВО «Батьківщина» від З липня 2010 року, головою Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» обрано Романа ІЛИКА, який відповідно до статуту партії і здійснює ці повноваження на даний час, наголошується у заяві.

З огляду на зазначене, Політрада ВО «Батьківщина» звернулась до генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти І.ДЕНЬКОВИЧА, який всупереч чинному законодавству та статуту партії незаконно оголосив себе керівником обласного партійного осередку та незаконно, привласнюючи собі ці повноваження, подав до Центральної виборчої комісії від імені обласної організації ВО «Батьківщина» кандидатів для включення їх до складу Львівської обласної та міської територіальних виборчих комісій.