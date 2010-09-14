ПР: резолюцію Європейської народної партії писали в Києві у Тимошенко

У Партії регіонів вважають, що резолюція Політичної асамблеї Європейської народної партії, в якій висловлюється стурбованість згортанням свободи слова в Україні та засуджується втручання держави Україна у внутрішні справи партії «Батьківщина», написана у київському штабі Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Ця заява (резолюція Політичної асамблеї ЄНП – УНІАН) була написана у штабі Юлії ТИМОШЕНКО у Києві та відправлена її прибічникам у Європі», - йдеться у заяві.

В прес-службі ПР також вважають, що політичні партнери Ю.ТИМОШЕНКО в Європейській народній партії «не мають реального уявлення про ситуацію в державі і таким способом вирішили атакувати уряд України, а не робити конструктивних кроків для розвитку відносин з Україною».

На думку представників ПР, така позиція ЄНП «нагадує кампанію Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона намагається дестабілізувати ситуацію в країні, привести її до економічного хаосу та зруйнувати надії»

«Ми рішуче спростовуємо ці смішні претензії та зосереджуємо зусилля на вирішенні реальних проблем заради відновлення країни», - також наголошують у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Європейська народна партія схвалила резолюцію своєї Політичної асамблеї, де висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні та засудила втручання держави Україна у внутрішні справи партії «Батьківщина».