Партія регіонів визначилася з кандидатами на Харківщині

Парія регіонів визначилася зі списком кандидатів у депутати по мажоритарним виборчим округам у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала перший заступник голови Харківської обласної організації Партії регіонів Олена ОЛЕШКО.

О.ОЛЕШКО зазначила, що це переважно будуть відомі та досвідчені люди. Вона додала, що зараз відбувається доопрацювання списку кандидатів у депутати, які будуть обиратися за пропорційною системою.

О.ОЛЕШКО повідомила, що офіційне висунення кандидатів у депутати за списками, а також кандидатур на посаду сільських, селищних та міських голів відбудеться 27 вересня на конференції обласної, міської та всіх районних партійних організацій Партії регіонів. Реєстрація цих кандидатів запланована на 29 вересня. Список же кандидатів у депутати по мажоритарним округам буде сформовано з 1 по 4 жовтня.

Заступник голови ХОО ПР наголосила, що в Харківській області між кандидатами в депутати по мажоритарним виборчим округам та кандидатами в депутати, котрі будуть обиратися за списком, не буде гострої конкуренції, оскільки рада партії веде консультації з усіма бажаючими висунути свою кандидатуру і, як правило, знаходить спільне рішення.

Більше того, за словами О.ОЛЕШКО, вони «спільно працюватимуть» на кожному виборчому окрузі.

«Ми на своїй раді ухвалили рішення, що наші кандидати в депутати по мажоритарних округах будуть працювати разом з кандидатами в депутати за списком. Тобто фактично не один кандидат на окрузі буде працювати, а вдвох: мажоритарник і кандидат в депутати, який іде за списком», - сказала вона.

За словами О.ОЛЕШКО, після місцевих виборів кількість депутатів усіх рівнів у Харківській області в порівнянні з місцевими виборами 2006 року скоротиться 374 депутати.

О.ОЛЕШКО, підсумовуючи, висловила впевненість, що передвиборча кампанія в Харківській області «пройде без зривів».