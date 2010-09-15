У ПР кажуть, що найреальніший крок - продовжити повноваження ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що є можливим продовження повноважень Верховної Ради нинішнього скликання і введення прямого президентського правління.

Про це він заявив в інтерв`ю «Главреду».

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що у нас нині розведені в часі вибори Президента і Верховної Ради, хоча логіка підказує, що вони мають проводитися одночасно, аби країна через рік не ходила на виборчі дільниці. За його словами, логічно було б зробити так, аби вибори парламенту, наприклад, проходили навесні, а вибори до місцевих рад - восени.

«Тоді ми за рік проходимо процедуру виборів, і п`ять років держава живе і працює нормально. Проте щоб це здійснити, треба продовжити чиїсь повноваження: або Президента, або ВР. Звичайно, продовжити повноваження Президента навряд чи вийде, тому найреальніший крок – продовжити повноваження парламенту», - сказав лідер фракції Партії регіонів.

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що якщо переобрати парламент в 2012 році, а відтак на три роки продовжити повноваження Президента, то це може викликати невдоволення. «І Президент на це сам ніколи не піде. Тому необхідно буде порадитися з народом – щоб не група народних депутатів приймала рішення продовжити собі повноваження, а народ приймав відповідне рішення. Втім, якщо народ скаже цим ініціативам «ні» - отже, ні», - сказав він.

Що стосується можливості введення президентського правління, то, за словами О.ЄФРЕМОВА, це можливо за умови продовження деструктивних дій з боку опозиції. Він відзначив, що невелика група представників опозиції ніякого компромісу не шукає. «Це прямий шлях до президентської системи правління. Якщо опозиція й надалі рухатиметься в цьому напрямі, авторитет Ради падатиме, і не залишається нічого, окрім як ввести пряме президентське правління. Самі ж люди про це проситимуть», - вважає О.ЄФРЕМОВ.