Яценюк: влада ударними темпами будує поліцейську державу

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає встановити кримінальну відповідальність за політичне переслідування і віднести політичне переслідування до переліку загроз національній безпеці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, такі вимоги містяться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо обмеження права Служби безпеки України та інших правоохоронних органів здійснювати політичні переслідування, зареєстрованому у парламенті 20 вересня.

«Нинішня влада ударними темпами будує в Україні поліцейську державу. Це єдине, що в неї вправно виходить», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Спочатку, зазначив він, представники СБУ вимагають у ректора Українського католицького університету Бориса ГУДЗЯКА попереджувати студентів про відповідальність за участь у несанкціонованих владою акціях протесту. Потім погрожують блогеру Олегу ШИНКАРЕНКУ. Останнім в низці подібних дій стало затримання директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові Руслана ЗАБІЛОГО та обшук, який СБУ вчинила в музеї.

«Влада, - зазначає політик, - безпорадна у відстоюванні національних інтересів, приборканні корупції й оздоровленні економіки. Зате вона зосередилася на нищенні нашої пам`яті й гідності. Особливо цинічними є владні замовляння про «зміцнення демократії» на тлі згортання свободи совісті, слова і зібрань, наїздів на громадські організації, цькування представників закордонних фондів та залякування істориків, які відтепер мають «єдиноправильно» описувати минуле».

«Якщо «справу істориків» буде спущено на гальмах - це буде ляпас всім, хто не погоджується з перетворенням України на територію, заселену безпам’ятним і безмовним населенням. Її замовники та ідейні натхненники повинні понести покарання», - переконаний лідер «Фронту Змін».

З метою недопущення з боку правоохоронних органів та їх посадових осіб тиску, насильства, погроз, залякування за прояви свободи думки, слова, поглядів і переконань А.ЯЦЕНЮК пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо обмеження права СБУ та інших правоохоронних органів здійснювати політичні переслідування.

Він вимагає запровадити визначення поняття «політичне переслідування» як переслідування за свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів правоохоронними органами та їх посадовими особами (зокрема органами служби безпеки, прокуратури, внутрішніх справ) шляхом застосування тиску, насильства, погроз, залякування тощо.

Лідер «Фронту Змін» вимагає встановити, що СБУ має право використовувати підпорядковані підрозділи спеціального призначення виключно для антитерористичної діяльності. А проведення роз’яснювальних та попереджувальних заходів, що мають на меті застосування тиску, насильства та залякування, не відноситься до здійснення профілактики правопорушень у сфері державної безпеки. Розслідування справ щодо злочинів, пов’язаних з політичним переслідуванням, відповідно до законопроекту, покладається на органи прокуратури.