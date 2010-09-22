Черкаська облрада збільшила кількість депутатів

Черкаська обласна рада збільшила кількість депутатів майбутньої каденції до 104 осіб.

Кількість депутатів нинішньої каденції становить 76. Рішення про збільшення кількості депутати ухвалили одноголосно, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облради.

Як повідомляв УНІАН, черкаські обласні осередки ряду політичних партій звернулися до керівництва облради з проханням збільшити кількість депутатів облради до 104. На думку авторів звернення, така кількість буде оптимально представляти інтереси усіх територіальних громад області.

Обласна рада сьогодні також затвердила і кількісні склади районних, міських, сільських та селищних рад. У переважній більшості рад кількість депутатів збільшено. Лише одна з райрад – Монастирищенська – надіслала прохання збільшити кількість депутатів майже утричі. Зараз вона має 46 депутатів, а хотіла збільшити їх до 120. Обласна рада частково задовольнила її прохання – кількість депутатів тут було збільшено до 60.