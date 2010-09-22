Бютівці «прикрасили» залу ВР

Представники фракції БЮТ сьогодні, до початку пленарного засідання Верховної Ради, розвісили у сесійній залі плакати, які закликають уряд посилити соціальний захист населення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на ложі уряду вивішено плакат «Уряд, зупини емісію – причину різкого зростання цін», а на президії ВР – «Ні – підвищенню пенсійного віку!».

У Верховній Раді сьогодні опозиційний день, під час якого розглядатимуться законопроекти, запропоновані опозицією.

До порядку денного включені ті законопроекти, на розгляді яких уже другий тиждень поспіль наполягали представники фракції БЮТ, зокрема, щодо введення мораторію на підвищення комунальних тарифів та пенсійного віку тощо.