Турчинов утретє прийшов на допит в СБУ

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ утретє прийшов на допит до Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ прибув до СБУ близько 15-ї год.

«Продовжують мене допитувати з питання незаконної передачі чинною владою державного газу «РосУкрЕнерго». Я продовжую повторювати відповіді на ті самі питання, які мені ставили у позаминулий раз, у минулий раз, що і НАК «Нафтогаз», і митна служба, і уряд діяли виключно в інтересах країни і виконували угоди, підписані з «Газпромом», - сказав О.ТУРЧИНОВ журналістам перед тим, як зайшов до СБУ.

Він зазначив, що слідство повинно розслідувати, на яких підставах за “корупційною схемою” чинна влада передає державний газ «своїй же компанії «РосУкрЕнерго». «Оце дійсно злочин, і тут треба ставити питання», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Говорячи про те, які він очікує почути запитання на сьогоднішньому допиті, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що у минулі два рази йому ставили одні й ті ж запитання. «Які зараз мені поставлять питання, я не знаю, але сподіваюсь, що буду мати можливість вам розказати. У всякому разі, мені здається, що не тільки у мене є нерозуміння, навіщо мене викликають. Думаю, що навіть слідчі, які ведуть це питання, не зовсім розуміють, з якою метою мене викликали сьогодні», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він ще раз зазначив, що СБУ використовується для переслідування політичних опонентів. «Службу безпеки втягують виключно у переслідування тих людей, які стояли на варті інтересів держави. І, на жаль, Служба безпеки сьогодні працює виключно на клани, які сьогодні хочуть приватизувати не тільки державний газ, але й всю країну», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.